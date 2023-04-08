Гладилин назвал фактор, который решит исход дерби «Спартак» - «Динамо»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о предстоящем поединке между «красно-белыми» и столичным «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

«Спартак» и «Динамо» будут настроены на результат, проигрывать нельзя ни одной, ни другой команде. Может быть ничья, а может кто-то выиграет. Кто лучше реализует моменты, тот и выиграет», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Московское дерби пройдет сегодня, 8 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. В РПЛ «Спартак» занимает третье место, а «Динамо» - пятое.