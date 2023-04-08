Вендел рассказал о сорвавшемся уходе из «Зенита»

Бразильский легионер «Зенита» Вендел рассказал о том, что мог сменить клубную прописку в прошлом году.

«Это правда, у меня действительно были предложения, однако не удалось договориться. «Зенит» многое сделал для того, чтобы я остался. Очень ценю это и хочу сказать, что рад играть за питерцев», - передает слова 25-летнего полузащитника Globo Esporte.

Напомним, что Вендел пополнил ряды «Зенита» в 2020 году. Его трансфер обошелся «сине-бело-голубым» в 20,3 миллиона евро. С момента перехода 25-летний бразилец провел 83 поединка за «Зенит», записав на свой счет 14 забитых мячей и 12 голевых передач.