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Акинфеев празднует день рождения

08 Апреля 2023 • 11:38 Комментировать

Сегодня, 8 апреля, день рождения отмечает голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Вратарю исполнилось 37 лет. С праздником футболиста поздравили пресс-служба «армейского» клуба, а также РПЛ и сборная России.

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. Игорь выступает за «армейцев» на протяжении всей карьеры – с 2003 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги голкипер провел 21 матч, в которых пропустил 20 мячей. В восьми играх Акинфеев сохранил свои ворота на замке.

Ближайший матч ЦСКА сыграет против «Химок» в воскресенье, 8 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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