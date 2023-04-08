Акинфеев празднует день рождения

Сегодня, 8 апреля, день рождения отмечает голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Вратарю исполнилось 37 лет. С праздником футболиста поздравили пресс-служба «армейского» клуба, а также РПЛ и сборная России.

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. Игорь выступает за «армейцев» на протяжении всей карьеры – с 2003 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги голкипер провел 21 матч, в которых пропустил 20 мячей. В восьми играх Акинфеев сохранил свои ворота на замке.

Ближайший матч ЦСКА сыграет против «Химок» в воскресенье, 8 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.