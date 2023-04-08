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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди – про критику Fan ID: «Окститесь, ё-моё, а вдруг теракт?» эксклюзив

08 Апреля 2023 • 11:35 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался по поводу системы Fan ID.

- Fan ID – про безопасность, которая превыше всего. Я считаю, если уберут данную систему, это будет глупость. И не надо обманывать людей, что Fan ID трудно оформить. Если хочет человек, то за пять секунд его сделает и пойдёт на стадион. А не хотят его делать фанаты, чтобы их нельзя было вычислить, после того как они будут на стадионе жечь стулья, кидать их и выкрикивать всякую гадость. Почему-то и при Fan ID на «Урале» собирается полный стадион, почему-то на «Факел» билета не достанешь. В Воронеже что, другие люди живут или по другим понятиям?

И в Калининграде будет полный стадион в высшей лиге, невзирая на все законы, которые принимаются. Которые, как я считаю, правильно применяются. А те ребята, которые против… Ещё раз говорю: окститесь вы, ё-моё! Уже надоело слушать вас! В какое время мы сейчас живём? А вдруг теракт? Вы все, кто ходит на «Матч ТВ», сидите в вип-ложе, ещё и некоторых «сильных» в кавычках футболистов стали подбивать на противодействие Fan ID.

Футболисты должны выходить и играть вне зависимости от того, полный стадион или не полный. Играть на победу, чтобы твоя команда набирала три очка. Но их приводят в такое состояние, что они тоже шоуменами становятся. В Москве и так почти никогда не было полных стадионов, не надо сказки рассказывать. Ходили банды фанатов, которые всё вокруг били, ломали, кричали и всё остальное. Вот это нравится кому-то, а мне не нравится. Я считаю, истинные болельщики должны смотреть футбол в комфортных условиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди fan id
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