Вендел надеется попасть в сборную Бразилии

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел поведал о своем намерении получить вызов в сборную Бразилии.

«За чемпионатом России стали следить намного меньше из-за отстранения. Но недавно в сборную был вызван Ренан, чему я был очень рад. Это придает мотивации, это сигнал, что я могу получить свой шанс», - передает слова футболиста Globo Esporte.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Вендел провел 20 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи.

Следующий поединок «Зенит» проведет против московского «Локомотива» на «РЖД Арене» 9 апреля.