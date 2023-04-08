Пономарёв: «Карраскаль возомнил из себя великого игрока и потерялся»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв назвал игрока «армейцев», который разочаровал его в нынешнем сезоне. Им стал полузащитник Хорхе Карраскаль.

«Карраскаль сбавил обороты, теперь на него нельзя надеяться. Он слишком пижонистый. Мне кажется, что игрока перехвалила пресса. Карраскаль возомнил из себя великого игрока и потерялся», - передает слова эксперта Betonmobile.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Карраскаль провел 19 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей (два – с пенальти) и две результативные передачи. Его контракт с ЦСКА истекает летом 2026 года.