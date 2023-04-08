Юран рассказал о роли Глушакова в «Пари НН»

Новоиспеченный главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением о роли полузащитника Дениса Глушакова в команде.

«Денис - опытный футболист, который знает мои требования. Мы проходили с ним сложный этап в «Химках». Денис - один из проводников моих идей. Это хорошее подспорье для меня», - передает слова специалиста издание «Известия».

У руля главного тренера нижегородского клуба Юран сменил Артёма Горлова. С ним был подписан контракт до завершения нынешнего сезона.

По итогам 21 туров Премьер-лиги «Пари НН» набрал 19 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице.