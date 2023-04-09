Сочи - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Воскресную программу 22-го тура РПЛ открывают «Сочи» и «Крылья Советов», играющие в 2023 году ниже своих возможностей. И если первые могут спокойно строить новую команду под руководством Курбана Бердыева, то ряд поражений самарцев поставил их под риск попадания в стыки. Добавим, что в истории личных встреч «Крылья» выиграли все шесть матчей у этого соперника.

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