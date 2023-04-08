Писарский объяснил последние неудачи «Крыльев Советов»

Форвард самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о неудачных результатах команды после зимнего перерыва.

«Не только губернатор недоволен результатами. Мы сами недовольны этим. Но рисунок игры виден, надо поработать над завершением. Какое-то невезение присутствует в наших матчах», - передает слова нападающего издание «Спорт-Экспресс».

«Крылья Советов» не могут победить в семи матчах подряд. С 1 марта самарский коллектив потерпел четыре поражения и трижды сыграл вничью.

После 21 тура чемпионата России самарцы с 21 очком располагаются на 12-й позиции.