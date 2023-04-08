Вендел рассказал, как изменилась РПЛ после отстранения от еврокубков

Хавбек петербургского «Зенита» Маркус Вендел высказался относительно того, как изменился чемпионат России после отстранения от международных турниров.

«Мы сейчас не может участвовать в турнирах. Из-за этого многие игроки покинули свои клубы. Это главное, что изменилось после дисквалификации. Что касается уровня чемпионата, то он остался на хорошем уровне», - передает слова бразильского футболиста Globo Esporte.

Напомним, что в феврале прошлого года УЕФА и ФИФА совместным решением отстранили сборную России и клубы РПЛ от участия в международных турнирах. В связи с этим иностранные игроки, выступающие в России, получили право приостановить свои контракты.