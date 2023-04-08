Форвард «Крузейро» рассказал, что отказал российскому клубу

Форвард Бруно Родригес, выступающий в чемпионате Бразилии за «Крузейро», рассказал о предложении от клуба РПЛ, которое получил в зимнее трансферное окно.

«Я дал понять тогда своим представителям, что хочу остаться в «Крузейро». Выбрал этот вариант, и семья меня полностью поддержала. Это было неподходящее время для переезда в Россию. Не захотел рисковать. Я хорошо адаптировался в команде, меня здесь все устраивает», - передает слова нападающего Globo.com.

Стоит отметить, что Родригес играет за «Крузейро» на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежит «Томбенсе».