В «Крыльях» высказались о возможном получении Гарре и Костанцей российского гражданства

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о получении легионерами команды Бенжамином Гарре и Фернандо Костанцей российского гражданства.

По словам Корниленко, стороны договорились обсудить этот вопрос в конце текущего сезона.

«По этим вопросам лучше разговаривать в конце сезона. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы достойно завершить вторую часть», — цитирует Корниленко Metaratings.

В нынешнем сезоне бразильский защитник Костанца провёл в составе самарской команды 13 матчей и забил один гол. На счету аргентинского нападающего Гарре одна результативная передача в восьми встречах.

Напомним, что ранее российское гражданство получили бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо.