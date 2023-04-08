Мостовой назвал самую яркую команду в российском футболе

Бывший полузащитник испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой выбрал самую яркую команду чемпионата России.

«Почему «Спартак» должен выглядеть ярко? Есть «Зенит», который из года в год становится чемпионом. Пальма первенства по яркости игры у них», - передает слова Александра Metaratings.ru.

Петербургский коллектив под руководством Сергея Семака движется к пятому подряд чемпионскому титулу. За девять туров до завершения Премьер-лиги «Зенит» с 51 очком занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Спартак» на семь баллов.