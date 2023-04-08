Сенников: «Дзюба может вернуться в «Спартак»

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил вероятность подписания нового трудового соглашения между нападающим Артёмом Дзюбой и московским «Локомотивом».

«Если Дзюба доиграет сезон на таком же высоком уровне, то он может захотеть уйти в другую команду. Вдруг Дзюба вернется в «Зенит», «Спартак» или перейдет в ЦСКА», - передает слова Сенникова Metaratings.ru.

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в феврале. 34-летний нападающий принял участие в четырех поединках Российской премьер-лиги, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.