В «Крыльях Советов» высказались о неудачных результатах

Бывший нападающий, а ныне спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, высказался о неудачных результатах команды после зимнего перерыва.

«Руки однозначно не опускаются. По самоотдаче ни к одному футболисту претензий нет. Нам нужно просто одержать победу - и, я надеюсь, всё изменится», - передает слова функционера издание Metaratings.ru.

После 21 тура чемпионата России самарский коллектив набрал 21 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице. Ближайший поединок «Крылья Советов» проведут против «Сочи» на выезде. Матч состоится в воскресенье, 9 апреля.