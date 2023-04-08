Бубнов назвал точный счёт матча ЦСКА - «Химки»

В рамках 22-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок между столичным ЦСКА и подмосковными «Химками». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:0. ЦСКА - безусловный фаворит. Думаю, «Химки» под руководством Билялетдинова постараются сыграть в закрытый футбол, но шансов у них практически нет», - передает слова Александра Sportbox.

Матч ЦСКА – «Химки» состоится завтра, 9 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи запланировано в 16:30 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Liveresult.ru.