Бубнов дал прогноз на дерби «Спартак» - «Динамо»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке между «красно-белыми» и «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Матч двух равных соперников. Явного фаворита нет. Но «Динамо» в последнее время нестабильно. «Спартак» будет иметь преимущество домашнего поля», - передает слова эксперта Sportbox.

Московское дерби пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 8 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.