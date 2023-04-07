«Слуцкий ещё не сказал последнего слова в футболе» — Алексей Сафонов

Известный агент Алексей Сафонов высказался о бывшем главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

«Я думаю, что последнее слово в футболе он еще не сказал. Ему просто потребовалась перезарядка. После тяжелой работы в «Рубине» ему нужна была пауза. Если будет серьезное предложение, он наверняка вернется в футбол», — приводит слова Сафонова «Татар-Информ».

По мнению агента, российские топ-клубы не станут приглашать Слуцкого, но середняки — это хороший вариант для 51-летнего специалиста.

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял с декабря 2019 по ноябрь 2022 года.