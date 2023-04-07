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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чемпион Турции заинтересовался Черчесовым слухи

07 Апреля 2023 • 19:21 Комментировать
Пакш
...
Ференцварош
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08.04 20:30

Футбольному клубу «Трабзонспор», который является действующим чемпионом Турции, интересна кандидатура российского специалиста Станислава Черчесова.

Как информирует «Спорт-Экспресс», турки планируют пригласить россиянина на пост главного тренера команды на следующий сезон. Сам Черчесов отказался комментировать данную новость.

На данный момент Станислав Черчесов является главным тренером венгерского «Ференцвароша», завтра его команде предстоит сыграть в чемпионате Венгрии против «Пакша».

«Трабзонспор» в текущем сезоне выступает слабее. Клуб идёт на пятом месте турецкой Суперлиги и вряд ли уже поборется за медали. Также команда на стадии 1/16 финала покинула Лигу конференций УЕФА, уступив по сумме двух встреч «Базелю».

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Евро-Футбол.Ру,
Трабзонспор Станислав Черчесов
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ПАКШ ФЕРЕНЦВАРОШ
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