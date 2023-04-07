Агент объяснил, почему «Зенит» отозвал Ренана из молодёжной сборной Бразилии

Защитник «Зенита» Роберт Ренан попал в список игроков, вызванных в молодёжную сборную Бразилии на апрельские товарищеские матчи. Впрочем, питерский клуб отозвал футболиста. Комментарий на этот счёт дал агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с Ренаном.

«Зенит» находится на финишной прямой чемпионата. Несправедливо обходиться без него», - сказал Гарсия, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Роберт Ренан перебрался в «Зенит» в зимнее трансферное окно. При этом в расположение питерцев футболист приехал не сразу, ведь он играл на молодёжном чемпионате Южной Америки.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт 9 апреля – против «Локомотива» на выезде.