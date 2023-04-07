Агент назвал сроки восстановления Мантуана

Атакующий полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан пропустит ближайший матч команды в Премьер-лиге против «Локомотива». Агент Луис Фернандо Гарсия, который работает с 21-летним футболистом, назвал сроки его восстановления.

«Повреждение Мантуана несерьёзного характера. Он пропустит только пять дней», - сказал Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что в 23 матчах за «Зенит» Густаво Мантуан записал на свой счёт четыре гола.

«Зенит» на текущий момент лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги России. Команда Сергея Семака может стать чемпионом страны пятый год подряд.