«Ростову» интересен вратарь «Краснодара» Агкацев

Страж ворот «Краснодара» Станислав Агкацев находится в сфере интересов «Ростова». Стороны могут начать переговоры по 21-летнему футболисту ближайшим летом.

Как сообщает «Чемпионат», Агкацев нравится Виталию Кафанову, который является тренером вратарей в ростовском клубе.

Станислав Агкацев является воспитанником академии «Краснодара». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают голкипера в 600 тысяч евро.

Добавим, что в четверг «Краснодар» и «Ростов» пересекались в Кубке России. «Быки» выиграли по пенальти после ничьей со счётом 2:2.