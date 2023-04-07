«Краснодар» планирует расстаться с Сафоновым и Сперцяном

«Краснодар» строит планы на трансферное лето, до которого остаётся не так много времени. О некоторых планах клуба рассказал телеграм-канал «Инсайды от Карпа». Сообщается, что «быки» в числе прочего планируют расстаться с двумя основными игроками. Речь идёт о вратаре Матвее Сафонове и полузащитнике Эдуарде Сперцяне.

По данным источника, «Краснодар» хочет отпустить 24-летнего Сафонова в аренду в клуб, который играет в еврокубках, чтобы потом продать за хорошие деньги. Что касается 22-летнего Сперцяна, то он будет продан. В мае должен активизироваться переговорный процесс с «Миланом».