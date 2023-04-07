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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Дурак патентованный»: Уткин в жёсткой форме обратился к Быстрову

07 Апреля 2023 • 17:14 Комментировать (2)

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова Владимира Быстрова о Медиалиге. Бывший игрок сборной России сказал, что в Медиалиге выступают слабые футболисты, которые ничего не добились на хорошем уровне. Футбол в Медиалиге Быстров противопоставил «нормальному футболу».

Уткин посоветовал Быстрову оглянуться на свою карьеру и осознать, что он не был примером для подражания.

«Засунь свой язык в задницу, Быстряк, до своей не дотянешься - в ближайшую. Тебе в карьере везло; так было не со всеми. Необходимо приветствовать, что возникла платформа, где парни могут заявить о себе.  Ты не был в ситуации невостребованности. Ты не пахал в обреченной надежде, что на тебя обратят внимание.  Ты везун. Ну, и дурак патентованный, что этого не понимаешь», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Владимир Быстров по ходу своей профессиональной карьеры поиграл за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». Он провёл 47 матчей за сборную России, в которых записал на свой счёт четыре гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Владимир Быстров медиалига
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Комментарии (2)
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CERG
07 Апреля 2023 в 17:57
Не дурак, а свинья)
А Уткин таки прав, "нормальный" футбол это соревнование блатанов..
ингерман
07 Апреля 2023 в 17:25
ай.. ланбразо - 1 уравень.. )))
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