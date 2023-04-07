«Дурак патентованный»: Уткин в жёсткой форме обратился к Быстрову

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова Владимира Быстрова о Медиалиге. Бывший игрок сборной России сказал, что в Медиалиге выступают слабые футболисты, которые ничего не добились на хорошем уровне. Футбол в Медиалиге Быстров противопоставил «нормальному футболу».

Уткин посоветовал Быстрову оглянуться на свою карьеру и осознать, что он не был примером для подражания.

«Засунь свой язык в задницу, Быстряк, до своей не дотянешься - в ближайшую. Тебе в карьере везло; так было не со всеми. Необходимо приветствовать, что возникла платформа, где парни могут заявить о себе. Ты не был в ситуации невостребованности. Ты не пахал в обреченной надежде, что на тебя обратят внимание. Ты везун. Ну, и дурак патентованный, что этого не понимаешь», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Владимир Быстров по ходу своей профессиональной карьеры поиграл за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». Он провёл 47 матчей за сборную России, в которых записал на свой счёт четыре гола.