Игнатьев: «Я бы хотел видеть Черчесова в РПЛ»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном возвращении Станислава Черчесова в «Динамо», где он работал с 2014 по 2015 год.

Игнатьев признался, что хотел бы снова увидеть Черчесова в РПЛ. Напомним, что в настоящий момент 59-летний тренер возглавляет венгерский «Ференцварош».

«Он авторитетный специалист, который знает своё дело. У него отличный зарубежный опыт, поэтому «Динамо» очень повезёт работать с ним, если так произойдёт», — цитирует Игнатьева Sport24.

Ранее на возможное возвращение намекнул известный журналист Нобель Арустамян.

Помимо «Динамо» и «Ференцвароша», Черчесов успел поработать в «Спартаке», польской «Легии», «Амкаре», «Тереке» («Ахмате») и в сочинской «Жемчужине».