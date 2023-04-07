Александр Кержаков рассказал, почему покинул Россию

Российский тренер Александр Кержаков высказался о том, почему решил покинуть страну.

«Это не эмиграция. Просто понимали, что в сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Потому что каждый день читаешь новости. Мне стало очень тяжело, моей супруге тоже, и мы уехали», — заявил Кержаков на YouTube-канале Nobel.

При этом специалист отметил, что ему не хотелось сбегать или отказываться от своей родины, просто в текущий период жизни он захотел уехать.

Последним местом работы 40-летнего тренера был кипрский клуб «Кармиотисса», который он возглавил в феврале этого года, а покинул спустя два месяца.