«Крылья Советов» сходили в церковь

«Крылья Советов» угодили в полосу неудач. Самарская команда не побеждала в семи последних матчах во всех турнирах (три ничьи, четыре поражения).

На фоне плохих результатов в пятницу «Крылья Советов» почти всей командой сходили в одну из московских церквей. Об этом стало известно журналистам Metaratings.

Самарцы остались в столице после кубкового матча против ЦСКА, который проходил в среду. Ближайший матч «крылышки» проведут 9 апреля – против «Сочи» на выезде.

На текущий момент «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги России. Зону «стыков» самарцы опережают всего лишь на два очка.