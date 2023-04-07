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В суде подтвердили отказ в исковых требованиях Газизова к «Спартаку» и Федуну

07 Апреля 2023 • 16:20 Комментировать

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов снова ничего не добился – Хорошевский суд Москвы отклонил иск функционера. Газизов требовал 400 миллионов рублей.

«Суд отклонил исковые требования Газизова к ФК «Спартак» и Леониду Федуну в полном объёме», -  комментарий суда приводит ТАСС.

Напомним, что Шамиль Газизов работал на должности генерального директора «Спартака» в течение пяти месяцев в 2020 году, после чего был уволен. С тех пор функционер судится с клубом и его теперь уже бывшим владельцем Леонидом Федуном.

Добавим, что сейчас Газизов является гендиректором «Уфы».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Шамиль Газизов
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