В суде подтвердили отказ в исковых требованиях Газизова к «Спартаку» и Федуну

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов снова ничего не добился – Хорошевский суд Москвы отклонил иск функционера. Газизов требовал 400 миллионов рублей.

«Суд отклонил исковые требования Газизова к ФК «Спартак» и Леониду Федуну в полном объёме», - комментарий суда приводит ТАСС.

Напомним, что Шамиль Газизов работал на должности генерального директора «Спартака» в течение пяти месяцев в 2020 году, после чего был уволен. С тех пор функционер судится с клубом и его теперь уже бывшим владельцем Леонидом Федуном.

Добавим, что сейчас Газизов является гендиректором «Уфы».