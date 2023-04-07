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Данильянц: «Бердыев – не фокусник, ему нужно время и доверие»

07 Апреля 2023 • 16:16 Комментировать
Сочи
...
Крылья Советов
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09.04 14:00

Иван Данильянц, известный по работе с Курбаном Бердыевым, высказался о работе специалиста в «Сочи».

«Поймите, Курбан Бекиевич – это не фокусник, который за день делает чудеса. Ему нужно время и доверие. Всё это было в Казани, появлялось в Ростове. Так что здесь рано о чем-то говорить», – заявил молдавский специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Данильянц также напомнил об отсутствии трансферов на проблемные позиции, о которых говорил сам Бердыев. По его словам, в последней встрече против «Динамо» были видны наработки Курбана Бекиевича, отметив при этом, что команде нужна свежая кровь.

Напомним, что Курбан Бердыев возглавил «Сочи» в январе текущего года. Клуб из олимпийской столицы находится на девятой строчке, набрав 31 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Иван Данильянц Сочи
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