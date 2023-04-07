Газизов проиграл суд Федуну

Хорошевский суд Москвы отказал Шамилю Газизов. Функционер требовал у бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна 399 миллионов рублей. В столичный суд дело передали из Уфы, однако и здесь Газизов успеха не добился, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Шамиль Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. После увольнения функционер принялся разбираться с московским клубом и Леонидом Федуном в судах.

В настоящий момент Газизов работает генеральным директором «Уфы». Команда выступает в Первой лиге, то есть во втором футбольном дивизионе России по рангу.