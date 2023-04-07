Аршавин прокомментировал слова Радимова о деградации Захаряна

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал слова Владислава Радимова. Он сказал, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сильно деградировал за этот год, и что если бросать играть после срыва трансфера в «Челси», то лучше вообще завязывать с футболом.

«Так категорично я бы заявлять не стал. Понятно, что к Захаряну много внимания, но он все равно остаётся большим талантом. Возможно, сейчас не лучший отрезок в его карьере, но если он правильно будет относиться к футболу, то будет большой звездой», - сказал Аршавин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

«Челси» интересовался Арсеном Захаряном в конце лета прошлого года. Тогда сообщалось, что сделка не осуществилась из-за проблем с оплатой трансфера в условиях санкций в отношении России.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 19-летнего Захаряна в 15 миллионов евро.