Аршавин за возвращение пива на стадионы

Известный в прошлом футболист сборной России Андрей Аршавин высказал своё мнение по поводу возможного возвращения продаж пива на стадионах в стране.

Как известно, пиво на спортивных стадионах в России не продают с 2005 года. При этом в последние годы всё активнее обсуждается возможное снятие запрета.

По словам Аршавина, которые на своих страницах приводит sport24, он поддерживает возвращение пива на стадионы.

Продажи пива позволят клубам получать дополнительную выручку в дни матчей. Рады будут и болельщики, которые любят посмотреть футбол под бокал пенного, не злоупотребляя.