Кержаков раскрыл свою зарплату в кипрском клубе

Александр Кержаков недавно покинул должность главного тренера «Кармиотиссы», проведя у руля кипрской команды всего лишь семь матчей. Во время работы на Кипре Кержаков дал интервью журналисту Нобелю Арустамяну, которое вышло только сейчас. Среди прочего, молодой тренер раскрыл размер своей зарплаты.

- Здесь зарплата больше 200 тысяч евро, которые ты получал в «Томи»? – вопрос Кержакову от Нобеля.

- Нет, меньше. Плюс-минус 2 тысячи евро. Несколько недель назад я не работал и ничего не получал. А сейчас я занимаюсь любимым делом и ещё за это что-то получаю. Плюс мне клуб оплачивает квартиру и машину. На что мне жаловаться? – ответил Кержаков.