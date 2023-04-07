Аршавин: Дзюба может побить рекорд Кержакова

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин ответил на вопрос, сможет ли Артём Дзюба побить рекорд Александра Кержакова.

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола с 233 голами. Дзюба пока что имеет на своём счету 223 результативных удара.

«Обгонит ли Дзюба Кержакова? Если ещё будет играть, даже следующий сезон, то да», - сказал Аршавин, чьи слова на своих станицах приводит sport24.

После перехода в «Локомотив» Артём Дзюба забил шесть голов в четырёх матчах чемпионата России. «Железнодорожники» сейчас занимают 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Аршавин отреагировал на голевые подвиги Дзюбы