Юран ответил, хочет ли отомстить «Химкам»

Новоиспеченный главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что не собирается мстить подмосковным «Химкам», против которых его команда сыграет в последнем туре Российской премьер-лиги.

«Я не реваншист. Цели отомстить «Химкам» у меня нет. Время прошло, жизнь продолжается. Буду настраивать ребят на «Химки», как и на остальных соперников», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Юран заключил с нижегородцами контракт до завершения нынешнего сезона.

После 21 тура чемпионата России «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице. В ближайшем матче подопечные Юрана встретятся с «Краснодаром».