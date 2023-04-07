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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сиссако назвал лучшего француза в истории РПЛ

07 Апреля 2023 • 14:15 Комментировать
Сочи
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Крылья Советов
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09.04 14:00

Защитник «Сочи» Мусса Сиссако назвал лучшего француза в истории РПЛ.

По мнению 22-летнего малийца, таким игроком является бывший полузащитник «Динамо» Матьё Вальбуэна, в настоящий момент выступающий за греческий «Олимпиакос».

Сиссако отметил, что в период своих выступлений за «Динамо» Вальбуэна был высококлассным футболистом, который регулярно вызывался в сборную Франции.  

«Он единственный француз, который играл в РПЛ, а не топовых лигах Европы, но Матьё был настолько в порядке, что Дидье Дешам вызывал его из «Динамо» в сборную Франции», — цитирует Сиссако Sport24.

Напомним, что Вальбуэна защищал цвета «Динамо» с 2014 по 2015 год. В общей сложности за «бело-голубых» француз провёл 40 матчей, забил шесть голов и отдал 17 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Динамо Москва Матье Вальбуэна Сочи Мусса Сиссако
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