Семак назвал футболистов «Зенита», которые не сыграют против «Локомотива»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу травмированных игроков в преддверии поединка против московского «Локомотива» в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

В беседе с журналистами специалист заявил, что есть шансы на выход колумбийского опорника Вильмара Барриоса. При этом он отметил, что встречу точно пропустят Александр Ерохин и Густаво Мантуан.

«У Ерохина и Мантуана есть незначительные проблемы. Они не смогут принять участие в игре. Но к следующему матчу, скорее всего, будут готовиться», - передает слова тренера «Спорт-Экспресс».

Матч состоится на стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 9 апреля. Начало – 20:00 мск.