В главных слухах недели вы узнаете, как «Барселона» использует Лионеля Месси, какого тренера на замену Карло Анчелотти выбрал «Реал», и где решил играть звёздный Килиан Мбаппе. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Барселона» нагло использует Месси

Изо дня в день о Лионеле Месси в прессе появляются огромные порции слухов. В течение нескольких часов аргентинец может оставаться в «ПСЖ, возвращаться в «Барселону» или выбирать между МЛС и Саудовской Аравией… Поговаривают, что «Аль-Хиляль» готов платить Месси невероятные 400 миллионов евро в год – вдвое больше, чем «Аль-Наср» платит Криштиану Роналду. Снова увидеть аргентинца и португальца в одной лиге было бы интересно, согласитесь. Что до МЛС, то Месси продолжают сватать в «Интер Майами».

Но большая часть слухов связывает Месси с возвращением в «Барселону». Это была бы красивая история, да, но есть информация, что финансовая ситуация каталонского клуба не позволяет всерьёз рассчитывать на подписание контракта с Лео. Слухи говорят о том, что все эти разговоры о потенциальном возвращении Месси «Барселона» просто использует для своего пиара и для попыток показать, что клуб пытается вернуть своего звёздного воспитанника. Не более того. Говорят, что даже скандирования фамилии Месси на «Камп Ноу» во время последнего «эль класико» были «заказаны» представителями совета директоров.

«Динамо» хочет вернуть Черчесова

«Динамо» весной не блещет, и по завершению сезона клуб может пойти на смену главного тренера. Ходят слухи, что «динамовцы» хотят пригласить Станислава Черчесова, который уже работал с командой в 2014-2015 годах. Российский специалист сейчас хорошо показывает себя в «Ференцвароше», и, честно говоря, трудно представить, что Черчесов вернётся в Премьер-лигу в обозримом будущем. Но в футболе бывает всякое.

«Реал» выбрал тренера АПЛ

Сменить тренера по завершению сезона может не только «Динамо», но и «Реал». На неделе появилась информация о том, что мадридский клуб уже определился с приоритетным кандидатом на замену Карло Анчелотти. Речь идёт о Юргене Клоппе из «Ливерпуля». Немец тренирует мерсисайдцев уже более семи лет, и с учётом плохих результатов этого сезона его отъезд с «Энфилда» исключать нельзя. Правда, есть информация, что боссы «Ливерпуля» планируют довериться Клоппу и под его началом провести летнюю перестройку команды. Посмотрим, как получится на деле. Если пригласить Клоппа «Реал» не сможет, то клуб обратится к Зинедину Зидану.

Моуринью получил невероятное предложение

Жозе Моуринью тоже может сменить место работы ближайшим летом. На неделе о португальском тренере в прессе появлялось немало информации. Писали, что Моуринью может вернуться в один из своих бывших клубов – в «Интер» и даже в «Челси», где он в своё время уже провёл два периода. Лондонцы как раз ищут постоянного тренера после отставки Грэма Поттера. В числе кандидатов также находятся Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике.

Также проскакивала информация, что Моуринью получил невероятное предложение из Саудовской Аравии. Португальцу готовы заплатить 120 миллионов евро за два года работы. При этом он сам может выбрать должность – возглавить сборную Саудовской Аравии, «Аль-Наср», где выступает Криштиану Роналду, или «Аль-Ахли».

Мбаппе определился с будущим

Килиан Мбаппе определился со своим будущим. Появилась информация, что звёздный форвард решил переходить из «ПСЖ» в «Реал». О своём желании француз якобы уже сообщил представителям мадридского клуба. Трансфер должен состояться летом 2024 года, однако не стоит исключать варианта, при котором Мбаппе переедет на «Сантьяго Бернабеу» по завершению нынешнего сезона. Накануне футболист публично раскритиковал «ПСЖ» из-за опубликованного клубом ролика.

Слухи собирал Александр Тихий.