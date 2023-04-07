Семак высказался о возможном трансфере Малкома

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался касательно возможного перехода бразильского полузащитника Малкома в европейский клуб.

«Мы только рады, если игроки, которые есть у нас, переходят в более сильные клубы. Мы будем за них только радоваться и переживать. В этом нет ничего странного», - цитирует специалиста издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Малком провел 21 поединок, отметившись 16 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Бразилец связан контрактом с «сине-бело-голубыми» до середины 2027 года. Его рыночная стоимость – 24 миллиона евро.