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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев оценил результаты «Динамо»

07 Апреля 2023 • 13:40 Комментировать

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о результатах команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Команда претендует на третье место. Если бы шла в середине или зоне вылета, мы могли бы говорить о плохих результатах. С нынешним подбором игроков, команда держит определенную планку», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Столичное дерби «Динамо» - «Спартак» пройдет в субботу, 8 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Перед этим матчем хозяева идут на пятом месте, а гости располагаются на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Андрей Кобелев
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