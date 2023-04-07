Кобелев оценил результаты «Динамо»

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о результатах команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Команда претендует на третье место. Если бы шла в середине или зоне вылета, мы могли бы говорить о плохих результатах. С нынешним подбором игроков, команда держит определенную планку», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Столичное дерби «Динамо» - «Спартак» пройдет в субботу, 8 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Перед этим матчем хозяева идут на пятом месте, а гости располагаются на третьей позиции.