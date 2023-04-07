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Булыкин рассказал, за счёт чего «Локомотив» может победить «Зенит»

07 Апреля 2023 • 13:28 Комментировать

Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался касательно предстоящего поединка «железнодорожников» против петербургского «Зенита» в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

«Зенит» - фаворит. Но я жду от «Локомотива» хорошей игры. И от Дзюбы жду хорошей игры. Нас ждет интересный матч. «Локомотив» при должном настрое и хорошей игре способен обыграть «Зенит», - передает слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Поединок «Локомотива» против «Зенита» пройдет в воскресенье, 9 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Булыкин
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