Булыкин рассказал, за счёт чего «Локомотив» может победить «Зенит»

Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался касательно предстоящего поединка «железнодорожников» против петербургского «Зенита» в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

«Зенит» - фаворит. Но я жду от «Локомотива» хорошей игры. И от Дзюбы жду хорошей игры. Нас ждет интересный матч. «Локомотив» при должном настрое и хорошей игре способен обыграть «Зенит», - передает слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Поединок «Локомотива» против «Зенита» пройдет в воскресенье, 9 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.