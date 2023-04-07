Венгерский журналист: «Уход Черчесова из «Ференцвароша» ради «Динамо» — это нереально»

Венгерский журналист Ласло Борсос поделился мнением о возможном назначении главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова на пост наставника «Динамо».

Напомним, ранее известный журналист Нобель Арустамян намекнул на то, что российский специалист может сменить серба Славишу Йокановича у руля московской команды.

Борсос допустил, что в руководстве «Динамо» раздумывают над приглашением Черчесова, однако он не верит, что такой сценарий возможен.

«Уход Станислава Черчесова из «Ференцвароша» ради работы в «Динамо» — это нереально, похоже на спекуляцию. У российского тренера контракт до конца сезона-2023/2024, и венгерский клуб им доволен», — цитирует журналиста Sport24.

Напомним, Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. С тех пор он успел выиграть чемпионат и Кубок Венгрии.