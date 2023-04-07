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Щербаченко: «Галактионов в «Локомотиве» проявил себя мудрым психологом» эксклюзив

07 Апреля 2023 • 12:12 Комментировать

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил поступь московского «Локомотива» в 2023 году.

- В «Локомотиве» я бы отметил в первую очередь роль главного тренера. Помимо футбольной подготовки команды, Галактионов также проявил себя мудрым психологом. Дзюба – и Смольников, наверное, тоже – готов был зимой заключить контракт с любой командой Премьер-лиги. Дзюба вёл переговоры с «Пари НН» и с «Торпедо». Мы слышали про сомнения, что клубы не хотели давать ему ту зарплату, которую он просил. А «Локомотив» достиг с ними консенсуса, и в этом была велика роль Галактионова, как и в переходах Пиняева и Глушенкова из «Крыльев Советов».

Я видел интервью Кудряшова, в котором он сказал, что у Дзюбы не получилось в Турции, поскольку его приглашал в «Адану Демирспор» не тренер, а руководство клуба. Тренер там не видел Дзюбу в своих построениях. Здесь же Галактионов был заинтересован в переходе Артёма, нашёл правильные слова, всё объяснил, звёзды сошлись, и в этом есть большой плюс. Работа тренера заключается не только в том, чтобы непосредственно тренировать команду на футбольном поле, но и в том, чтобы регулировать раздевалку и принимать участие в трансферах.

Дзюба, Смольников, Пиняев и Глушенков – это четыре качественные боевые единицы, которые играют в хороший футбол, и «Локомотив» сделал в их лице грамотные приобретения. Все они пришлись ко двору, и команда засверкала яркими красками под руководством Галактионова. Матч следующего тура «Локомотив» – «Зенит» обещает быть очень интересным. Думаю, ни те, ни другие не изменяет себе в стиле проповедуемого ими футбола. Я бы не сказал сегодня, что есть фаворит в этом матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Фёдор Щербаченко Чемпионат России Михаил Галактионов РПЛ
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