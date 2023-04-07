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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Селин: «Горлов сделает для себя выводы, а Юран умеет работать в таких ситуациях» эксклюзив

07 Апреля 2023 • 12:07 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход на пост главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана вместо Артёма Горлова.

- Зимой в «Пари НН» пришёл новый тренер, и за четыре игры в Премьер-лиге командой не было одержано ни одной победы. Были поражения, и решение руководства не заставило себя долго ждать. Нижегородцам нужно набирать очки, чтобы сохранить прописку в РПЛ. Поэтому руководство и определилось, что дальше ждать нельзя. Посмотрели, кто из тренеров есть на свободном рынке, и выбор пал на Юрана. Он своей работой в тех же «Химках» доказал, что умеет выстраивать игру, чтобы команда набирала очки в подобных ситуациях. Как получится у него в Нижнем, посмотрим. Во всяком случае, у «Пари НН» положение предпочтительнее, чем у «Химок». Набрался ли Горлов какого-то опыта в Премьер-лиге? Не знаю, всё-таки слишком мало времени он там проработал. Но для себя, наверно, какие-то выводы сделает.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Чемпионат России РПЛ Алексей Селин Пари НН Артём Горлов
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