Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг московского «Спартака» и его главного тренера Гильермо Абаскаля.

- Вы знаете, я считаю так, что на сегодняшний день есть система в нашей жизни, и ей руководят. Не мы руководим, а Всевышний. Поэтому, когда перестали лезть в «Спартак» в начале чемпионата, он заиграл. У них сейчас хорошая команда, хорошая молодёжь. И даже легионеры не выпадают, когда Абаскаль выпускает их, на поле ставит. Но, как это у всех бывает, есть определённый момент, когда команда проваливается. То есть на стадии предсезонной подготовки невозможно учесть все факторы, чтобы команда потом провела весь чемпионат без спада. И вот сейчас идёт небольшой спад у «Спартака».

На «Матч ТВ» недавно рассказывали, что «Спартак» разорвёт «Зенит» и вообще всех вокруг порвёт. А теперь эти бывшие спартаковцы начали утверждать, что «Спартак» совсем плохой стал и даже второе место занять не сможет. Я вам говорю, что у «Спартака» хорошая команда, только нужно перестать довлеть над этими футболистами и над этим Абаскалем.

Великая Салихова вопрошает, почему и на каком основании Абаскаля вызывают в КДК. А что, к примеру, Ганчаренко можно вызывать, но Абаскаля нельзя? Абаскаль что, испанский царь, которого непозволительно на заседание в КДК вызвать? Я считаю, положено вызывать любого специалиста, тренера, руководителя или футболиста за дисциплинарное нарушение. Должны решаться такие вопросы коллегиально. Если человек переходит грань, надо немножко встряхнуть его, чтобы впредь он вёл себя более нормально. А то он наболтает разной чепухи, и потом его защищать начинают: да он не так сказал, да он другое имел в виду и так далее.

Когда идёт трансляция, видно, кто из тренеров как себя ведёт. Кроме футболистов, на поле и вокруг него находятся ещё четверо судей, которых никто не имеет права оскорблять. А коль ты их оскорбил, коль усомнился в честности этих людей, которые работают под эгидой РФС, тебя могут вызвать в КДК и объяснить: «Молодой человек, не надо так себя вести». Самое интересное: почему на сегодняшний день они так себя не ведут там у себя там в Испании? Да, в Италии весь футбол – шоу. Футболисты падают картинно, а потом встают, бегут, смеются. Удивительно, что ещё Спаллетти ходит в этом сезоне спокойно.

Я не могу сейчас назвать Абаскаля сильным тренером. «Спартак» для него первая серьёзная команда, которую он тренирует. В России чемпионат достаточно интересный и серьёзный. Здесь много команд, играющих на победу и за какие-то места, поэтому тут непросто. Я считаю, ничего страшного со «Спартаком» не происходит. В матче с «Уралом» обе команды играли достаточно неплохо. «Спартак» не реализовал свои моменты, а у «Урала» два момента – два гола. Так бывает в футболе. Не надо удручаться насчёт «Спартака», команда у него очень хорошая. Я не спартаковский болельщик, но я болею за молодых футболистов, которых в «Спартаке» очень много. Я не буду сейчас предполагать, кто какие места займёт начиная со второго, но «Спартак», «Ростов», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар» будут за них бороться. Ну а насчёт первого места, я уверен, вопросов нет.

Я работал в клубах Премьер-лиги, Первой лиги, Второй лиги. Да, возникают спады у команд по ходу сезона. Ты набираешь форму, а потом в двух-трёх матчах выкладываешься полностью физически и психологически, и дальше у тебя хорошая игра обрывается. Но если мы вернёмся на систему «весна-осень», таких спадов не будет. Они сейчас есть, потому что команды во время зимнего перерыва три месяца ничего не делают, а во втором дивизионе и вовсе четыре месяца.

Ну нельзя футболистам четыре месяца гулять, а потом два месяца готовиться к чемпионату. Футболисты не любят сборы. Сколько я работал и в Саратове, и в Махачкале, и в Грозном, и в Новороссийске, мы нигде не делали таких сборов, как сейчас. Сбор длительностью в 16 дней, потом 3 дня перерыва, дальше снова сбор на 16 дней – и футболисты по двое в номере живут. Это тяжело вообще. Поэтому мы делали сборы по 12 дней с 5 днями перерыва между ними. Но это было по той системе. Мы начинали сбор в конце января, а чемпионат стартовал в марте. Вот представьте себе, мы тренировались практически месяц, дней 45 от силы. А сейчас тренируются почти по 80 дней. И футболистам же это не нравится, они не любят сборы, они хотят играть.