Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алина Мягкова в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказала о своём пути в большой футбол, о специфическом предмете в институте и зарплате в женском футболе.

Алина, вы начали заниматься футболом в 13 лет. Вы говорили на программе «Третий тайм», что в Липецке вы не могли заниматься большим футболом. Как вы пришли к этому? Возможно, ваш пример даст девчонкам какую-то возможность тоже показать себя.

Да, к сожалению, в Липецке было туго с женским футболом, не говоря уже о большом. Секция просуществовала недолго, и пришлось искать выход, чтобы продолжить заниматься футболом. Папа возил в соседний город на тренировки и игры, а потом уже стала заниматься в мужской академии «Металлурга» (мальчики 1999 года рождения) до выпуска из школы. Как бы трудная ситуация была, но звёзды так сложились, что появилась возможность продолжать любимое дело!

В составе сборной России вы провели 12 матчей. Скажите, после отстранения команд из России, как вы находите мотивацию, и что изменилось за этот год?

В феврале того года, когда произошла всем известная ситуация, я была в Италии, и какое-то время было очень трудно найти в себе силы двигаться дольше, так как на нас обрушилось всё: санкции, отстранения и так далее. А для спортсменов международные игры очень важны! Пропустили чемпионат Европы, на который отбирались 2 года. У меня контракт был на вторую часть сезона, и я понимала, что сложно будет остаться там и перейти в другой чемпионат в связи с последними событиями. А планы, конечно же, были, но получилось, как получилось. Летом подписала контракт с «Локомотивом» и вернулась домой, чтобы быть ближе к семье.

Вы учились в медицинском университете и совмещали учёбу с футболом. На какие оценки вы учились, и как удавалось совмещать? Где-то прогуливали?

Да, совмещала учёбу и профессиональный спорт. За 2,5 года была всего лишь одна тройка, по биологии, как помню (смеётся), а так четверки и пятерки. Было очень тяжело, не спать ночами, тренироваться после, потом ехать на учебу. Но, наверное, стоило мне через это пройти, чтобы дисциплинировать себя в дальнейшем. Не то, чтобы прогуливала, но пропускала, да, прогул - это все-таки без причины, а у меня была причина, так как во время пар стояли тренировки. Приходилось потом догонять всё на отработках, выкручиваться перед профессорами, почему меня не было и так далее.

Помню даже профессорша по биологии всегда мне говорила: да у вас у футболистов мозгов то нет, мячик в голову попадает, откуда им там быть, но потом она взяла свои слова обратно.

У вас был предмет оперативная хирургия, и вы рассказали, как в морге неделю мыли полы за положительные оценки. Я понимаю, что там зрелище не для слабонервных. Что вас впечатлило больше всего после увиденного? И поменялось ли как-то ваше мировоззрение?

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Ну да согласна, зрелище не для слабонервных, но мне нравилась патанатомия! Некоторым становилось плохо от увиденного, им разрешали уйти оттуда. Меня всегда преподаватель брала с собой, даже после занятий, помочь ей с записью вскрытия, взвешиванием органов и так далее. Что меня впечатлило больше всего? Наверное, то, что в один день ты видишь человека живым, а на следующий день - на секционном столе… Ценить настоящее, наверное, и проживать каждый день на максимум. Больше какой-то философский смысл могу сказать, нежели чем лужи крови.

Вашей первой командой был «Сокол». Вы играли в Первом дивизионе, и интересно, какая разница между зарплатами в «Локомотиве» и «Соколе»? Скажите хотя бы,какая зарплата была в «Соколе»?

Да, было дело… Разница зарплат? Начнём с того, что в «Соколе» ничего не платили, мы играли за бесплатно, и, наверное, за какую-либо перспективу для продолжения дальнейшей карьеры, особенно для молодых игроков. После него я попала на просмотр в «Локомотив» как раз. Поэтому моя зарплата в «Соколе» первой лиги была 0 рублей (смеётся).

Интересно, реально ли прожить на вашу зарпалату? И сколько вы тратите на жизнь в месяц? Просто интересно, реально ли без медийки и рекламы быть в женском футболе?

Реально ли прожить на нашу зарплату? Реально, но сложно! Ахаха.

Хотелось бы, конечно, чтобы женские контракты были хоть немного приближены к мужским по условиям, но, к сожалению, пока что это небо и земля. Для комфортной жизни тысяч 100 хватит, хотелось бы миллион, конечно.

Вы успели поиграть за Мичиганский университет. Можете рассказать, в чём разница между российским и американским футболом? Расскажите,как устроена инфраструктура у них и у нас.

Сначала за Мичиганский, потом на Сиракьюзский. Лучше расскажу про Сиракьюзский университет, потому что там инфраструктура была - космос. У нас с мужской командой было только полей 5 для разных погодных условия и с разными покрытиями. Чемоданы экипировок, бутс и всего для тренировок и игр. Холодильники со спортивным питанием и шведский стол 3 раза в день. Мне кажется, даже мужские академии не смогут этим похвастаться в России. А в целом женский футбол там топовый вид спорта для девочек!

Ранее Исполком РФС утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков.

Да, читала! Отношусь с пониманием, буду следовать.

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У нас в стране больше всего пишут о мужском футболе, о женщинах только редкие материалы можно увидеть. В связи с этим вопрос о мужском футболе, смотрите ли вы его вообще и кого считаете самым сильным футболистом России на данный момент?

Смотрю, но нечасто и преимущественно иностранные чемпионаты. Например, «Наполи» с Хвичей. Очень классный сезон выдают ребята! Из российских могу выделить сейчас, наверное, Пиняева, очень полезен команде и, думаю, в будущем вырастет в очень солидного футболиста.

Перед играми с Ираном и Ираком Валерий Карпин заявил, что не держится за своё место. Вы на стороне тренера или министра спорта?

Я думаю, что такие люди, как Карпин, например, очень много подвергаются критике и давлению извне даже из-за небольшой неудачи. Он прекрасно всё понимает и знает себе цену, думаю, что если он будет полезен команде в дальнейшем, то Карпин будет рад остаться, если нет, то, думаю, найдут компромисс и договорятся как лучше для каждой стороны.

Футболистка «Динамо» Марина Фёдорова заявила, что сейчас женский футбол показывают по ТВ и FanIDможет спугнуть болельщиков. Как вы относитесь к этому нововведению?

Да, спокойно отношусь. У меня есть Fan ID, у друзей, знакомых тоже. Делать его или нет, решает каждый сам.

Ирина Роднина сказала, что на стадионы нужно вернуть пиво. Вы считаете, внедрение этого напитка на стадион сможет вернуть болельщиков на стадионы?

Я думаю, что если вернут пиво, то, конечно, людей станет больше на стадионах, но я это не поддерживаю. Хочется выпить пиво и посмотреть футбол, идите в бар, оставайтесь дома. На стадионе также много детей и молодежи, думаю, возвращение пива на стадионы ни к чему хорошему не приведет, разве только к увеличению количества болельщиков.

Вы успели поиграть в США, Италии и у нас, в «Локомотиве». Скажите, где на футбол ходит больше людей? Что нужно сделать у нас, чтобы популяризировать женский футбол?

Если сравнить 3 страны, где я играла, то, в Америке на студенческих играх было больше всего болельщиков. Там в принципе менталитет такой, студенты ходят поддерживать свои команды, это круто! А в целом на профессиональном уровне на женские команды там полные стадионы всегда.

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Все фото: Алина Мягкова

Что нужно сделать у нас? Каждый раз мне задают этот вопрос, не знаю, что уже ответить, менять менталитет может, чтобы изменить отношение к женскому спорту, в частности к футболу. Ведь многие уже посмотрев один матч с участием женских команд, начинают говорить, что женский футбол намного зрелищнее мужского!