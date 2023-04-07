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Ломаев: «В нынешних реалиях российского футбола уехать в Европу — мечта»

07 Апреля 2023 • 11:21 Комментировать
Сочи
...
Крылья Советов
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09.04 14:00

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, есть ли возможность у российского футболиста уехать в Европу в нынешней ситуации.

24-летний футболист считает, что сейчас у россиян нет никаких перспектив в европейских клубах.

«В нынешних реалиях российского футбола уехать в Европу — мечта уже. Но никто не знает, что будет через пару лет. Посмотрим, всё возможно», — цитирует Ломаева «РБ Спорт».

Напомним, весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах.

В нынешнем сезоне Ломаев провёл за «Крылья Советов» 22 матча, пропустил 32 гола и в трёх встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Иван Ломаев
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