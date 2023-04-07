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Шипицин: «Отставка Гогниева напрашивалась, а Юран для «Пари НН» один из лучших вариантов» эксклюзив

07 Апреля 2023 • 09:52 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Спартака Гогниева из «Химок» и приход на пост главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

- Отставка Гогниева, понятно, уже напрашивалась. Он не показал какого-то результата в «Химках». Да, может, коллектив был подобран не под него, а он хотел собрать что-то другое. С тем составом, что у него был, Гогниев не справился. А назначение Юрана куда-нибудь ожидалось, здесь ничего нового мы не увидели, каких-то сюрпризов. «Пари НН» надо закрепиться подальше от зоны вылета. Поэтому, конечно, они рассматривали все возможные варианты. А Юран – это один из самых хороших на данный момент вариантов.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Чемпионат России Евгений Шипицин РПЛ Пари НН
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