Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Спартака Гогниева из «Химок» и приход на пост главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

- Отставка Гогниева, понятно, уже напрашивалась. Он не показал какого-то результата в «Химках». Да, может, коллектив был подобран не под него, а он хотел собрать что-то другое. С тем составом, что у него был, Гогниев не справился. А назначение Юрана куда-нибудь ожидалось, здесь ничего нового мы не увидели, каких-то сюрпризов. «Пари НН» надо закрепиться подальше от зоны вылета. Поэтому, конечно, они рассматривали все возможные варианты. А Юран – это один из самых хороших на данный момент вариантов.