«Зенит» отозвал Ренана из сборной Бразилии

Петербургский «Зенит» отозвал из молодежной сборной Бразилии защитника Роберта Ренана. Об этом сообщается на официальном сайте конфедерации футбола страны.

Изначально футболиста вызвали на три поединка молодежной команды, которые запланированы с 15 по 27 апреля. Из-за этого Ренан не смог бы принять участие в матчах «сине-бело-голубых» в Премьер-лиге.

Стоит отметить, что из рядов молодежной сборной Бразилии были отозваны 13 игроков.

Ближайший матч петербургский коллектив проведет против столичного «Локомотива». Поединок состоится в воскресенье, 9 апреля. В нынешнем сезоне чемпионата России бразилец сыграл четыре матча.