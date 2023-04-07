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Масалитин: «У Галицкого поменялись взгляды насчёт воспитанников «Краснодара» эксклюзив

07 Апреля 2023 • 09:28 Комментировать

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги кубкового матча «Краснодар» – «Ростов» (1:1, по пенальти 5:3).

- Получилось так. Могли с игры, но довели до пенальти, а это уже лотерея, у кого крепче нервы и мастерство. На сегодняшний день оказалось, что крепче у «Краснодара». В принципе, по игре нормально. Знаете, что бросилось-то в глаза? «Ростов» играет своими воспитанниками, российскими футболистами. Что на замене, что в основе. А у Галицкого была какая мечта? 11 воспитанников в основе. Открываем, значит, мы состав «Краснодара» и смотрим: трое с российским паспортом, двое с двойным гражданством и шестеро, получается, иностранцев. То есть у человека взгляды поменялись. Наверно, мы уже не дождёмся 11 воспитанников в основном составе «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кубок России Чемпионат России Валерий Масалитин РПЛ
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