Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги кубкового матча «Краснодар» – «Ростов» (1:1, по пенальти 5:3).

- Получилось так. Могли с игры, но довели до пенальти, а это уже лотерея, у кого крепче нервы и мастерство. На сегодняшний день оказалось, что крепче у «Краснодара». В принципе, по игре нормально. Знаете, что бросилось-то в глаза? «Ростов» играет своими воспитанниками, российскими футболистами. Что на замене, что в основе. А у Галицкого была какая мечта? 11 воспитанников в основе. Открываем, значит, мы состав «Краснодара» и смотрим: трое с российским паспортом, двое с двойным гражданством и шестеро, получается, иностранцев. То есть у человека взгляды поменялись. Наверно, мы уже не дождёмся 11 воспитанников в основном составе «Краснодара».